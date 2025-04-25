İngiliz Turist Taksi Şoförünü Darbetti - Son Dakika
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İngiliz Turist Taksi Şoförünü Darbetti

İngiliz Turist Taksi Şoförünü Darbetti

EYÜPSULTAN'da taksi şoförü Kadir Biçer, İngiliz yolcu tarafından darbedilerek yoğun bakıma alındı.

25.04.2025 20:29
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EYÜPSULTAN'da taksi şoförü Kadir Biçer, aracına aldığı İngiliz müşteri tarafından darbedildi. Boksör olduğu öne sürülen İngiliz müşteri tarafından ağır yaralanan Biçer hastaneye kaldırıldı. Biçer'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İngiltere uyruklu turist emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün akşam saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer(56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olduğu iddia edilen İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı müşterisi R.K. tarafından darbedildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SURATI TAMAMEN DAĞILMIŞ VAZİYETTE'

Taksici Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, "İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz bir yolcuyu alıyor, hareket ediyor. İngiliz yolcunun sarhoş olduğu, havalimanında da bazı taşkınlıklar olduğu ve diğer taksicilerin onu almadığı haberini aldık. Kardeşim, 'Ben götürürüm' deyip aracına alıyor. Göktürk'ün oraya geldiklerinde aralarında tartışma, boğuşma oluyor. Henüz kamera görüntülerine ulaşamadık, ulaşamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Durumu pek iç açıcı değil. Yoğun bakımda yatıyor. Suratı tamamen dağılmış vaziyette, bekliyoruz. Sadece İngiliz bir boksör olduğunu duyduk. Bizim bütün korkumuz yabancı uyruklu olduğu için, bir de İngiliz vatandaşı olduğu için elini kolunu sallayarak bu ülkeden gitmesini istemiyoruz. Cezasını çekmesini istiyoruz. Benim kardeşim çok zor bir durumda. Hayati tehlikesi var" dedi.

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Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, turist, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Turist Taksi Şoförünü Darbetti - Son Dakika

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