ADEN, 3 Mart (Xinhua) -- Yemen hükümeti tarafından yayımlanan fotoğrafta, 18 Şubat 2024 tarihinde Husi grupların saldırısına uğrayan ve Yemen kıyıları yakınlarında demirleyen İngiliz yük gemisi Rubymar görülüyor.
Yemen'in uluslararası tanınırlığa sahip hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada Rubymar adlı yük gemisinin Cuma gecesi fırtınalı hava koşulları nedeniyle Yemen açıklarında battığını duyurdu.
İngiltere'ye ait olan Belize bandıralı gemi binlerce ton gübre taşıyordu. Hükümet batma olayından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Yemen karasularında olası büyük bir çevre felaketine karşı uyarıda bulundu. (Fotoğraf: Xinhua)
Son Dakika › Güncel › İngiliz Yük Gemisi Yemen Açıklarında Battı - Son Dakika
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçta galip gelmesi durumunda, 2021-2022 sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak. Abdullah Avcı yönetimindeki takım, şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmek için mücadele edecek.
Kayseri'deki yaklaşık 700 yıllık Köşk Medrese, restorasyonun ardından kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Medrese, çeşitli etkinliklerle ramazan ayında hizmete açılacak. Medresenin içinde Alaeddin Eretna ve ailesinin mezarının bulunduğu kümbet de yer alıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, medresenin tarihi ve kültürel değerini vurgulayarak, buranın Türk İslam merkezi olarak kullanılacağını belirtti.
Gaziosmanpaşa'da bedensel engelli Sibel Zengin, internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet sipariş etti. Zengin, kargo paketini açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Paketten tablet yerine taş çıktı. Genç kız yaşanan olaya "Yani taşı görünce şok oldum, 20 bin lira verdim. Birazcık zoruma gitti, üzüldüm. Ben para biriktirerek aldım o ürünü. Böyle bir taş geldi bize, şok olduk" sözleriyle tepki gösterdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışmaları Mersin'de gerçekleştirildi. Yarışmalara 28 ilden 320 sporcu katıldı. Yarışmalar, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek. Şampiyonanın amacı, altyapıdan sporcu yetiştirerek dünya arenasında başarı elde etmektir.
Otizmli Moris Karmona, yaşadığı zorbalıkları ve yaşam mücadelesini anlattığı 'Morhis' isimli kitabını yazarak otizmli gençlere ilham olmayı hedefliyor. Karmona, Türkiye'de otizmli gençlerin akran zorbalığına maruz kaldığını belirterek, bu duruma dur demenin önemli olduğunu vurguladı. Kitabında çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı zorbalıklara da yer veren Karmona, okullarda akran zorbalığına karşı caydırıcı uygulamaların yapılması gerektiğini söyledi.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-13 operasyonu kapsamında Aydın'da da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda son 4 günde 3 bin 765 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların cezaları ve aranma nedenleri de tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
İletişim Danışmanı ve Güney Afrika hükümetinin eski Medya Direktörü Mohamed Faizal Devjee, Batı'nın İsrail ve Gazze konusundaki tutumuna ilişkin, "Artık kesinlikle biliyoruz ki Batılı ülkeler bize gelip insan hakları, baskı ve özgürlük hakkında konuşamaz.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla öğrencilere siber farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve dijital bağımlılık gibi konular ele alındı. Eğitime 230 öğretmen ve öğrenci katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir iş yerinin önündeki yeşil alana çorap içerisinde uyuşturucu madde gizleyen bir zanlıyı yakaladı. Zanlının, uyuşturucuyu gizlediği alana gelerek inceleme yaptığı güvenlik kamerası görüntülerinde yer alıyor. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Batı Avrupa'nın olmadığı bir BM Genel Kurulu gibi olduğunu belirtti. Szijjarto, ADF'nin ikili görüşmeler yapma imkanı tanıdığını ve dünyayla buluşmak için tüm dünyayı dolaşmak zorunda kalmadıklarını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın Avrupa dış politikasını olumsuz etkilediğini ve diplomasinin yeniden doğmasına yardımcı olabilecek etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Szijjarto, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin saygı ve güvene dayandığını ve ticaret hacminin rekor seviyelere ulaştığını da belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?