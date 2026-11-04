İngiltere Başbakanı Burnham ABD seçimlerinde hayat pahalılığı mesajı aldığını söyledi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Burnham ABD seçimlerinde hayat pahalılığı mesajı aldığını söyledi

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD seçimlerinde seçmenin mesajının hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Burnham, ilk üç ayında hayat pahalılığını önceliğe koyduğunu ancak Orta Doğu'daki çatışma ve Ukrayna savaşı sona ermeden baskının hafiflemeyeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD seçimlerinde seçmenin verdiği mesajın artık hayat pahalılığına odaklanılması olduğunu belirterek "Bence artık dünyanın hepimizi etkileyen bir mesele olan hayat pahalılığı konusunda birlik olma fırsatı var." dedi.

Burnham, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı için bulunduğu Antigua ve Barbuda'da, ABD'deki ara seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sonuçları kabul ettiğini söyleyen Burnham, "Bence artık dünyanın hepimizi etkileyen bir mesele olan hayat pahalılığı konusunda birlik olma fırsatı var. Başbakanlıktaki ilk üç ayımda önceliklerimin en başına hayat pahalılığını koydum. Bu konuda bazı adımlar attık. Ancak Orta Doğu'daki çatışma ve Rusya'nın başlattığı Ukrayna savaşı sona ermeden insanların üzerindeki hayat pahalılığı baskısını hafifletemem." dedi.

Burnham, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi için çalışacağını aktarırken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istediğini de vurguladı.

Brezilya, Sırbistan ve Macaristan'da sağın aldığı seçim yenilgileri ile ABD'deki sonuçları kıyaslaması istenen Burnham, "İnsanlar tüm dünyanın bir araya gelerek kendileri için önemli olan meselelere odaklanılmasını istiyor. Bana göre ABD'deki seçmenlerin verdiği mesaj da bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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