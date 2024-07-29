İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Paris'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya geldi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olimpiyatların açılışı için gittiği Paris'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Herzog ve Starmer, Paris'te gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Starmer, Hezog'a hayatını kaybeden esirler için başsağlığı dileyerek, İsrail'in uluslararası hukuka uygun biçimde kendisini savunma hakkına destek verdiklerini dile getirdi.

İsrail'le Hamas'ın kıyaslanamayacağını kaydeden Starmer, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla yardımın girebilmesi için ateşkes yolunda acil adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

Herzog ve Starmer, başta ticaret ve yatırımlar konusunda işbirliklerini sürdürme konusunda da anlaştı.