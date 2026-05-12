İngiltere Başbakanı Starmer'a Parti İçinden İstifa Baskısı Büyüyor

(ANKARA) -İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen haftaki yerel seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya. İşçi Partisi'nden en a 72 milletvekilinin Starmer'ın derhal istifa etmesini veya görevden ayrılması için bir takvim açıklamasını talep ettiği belirtiliyor.

İşçi Partisi'nin geçen hafta yapılan yerel seçimlerde 1400'den fazla belediye meclisi koltuğunu kaybetmesi ve özellikle Galler'de yıllar sonra ağır yenilgi alması, parti içindeki tartışmaları alevlendirdi. Aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK ise ülke genelinde dikkat çekici başarı elde etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Starmer, kabinesiyle bugün kritik bir toplantıya hazırlanırken; İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un da aralarında bulunduğu bir dizi kabine üyesi görevden ayrılması için bir takvim açıklaması yönünde Starmer'a çağrıda bulundu.

LİDERLİK YARIŞI BAŞLAYABİLİR

İngiltere merkezli BBC'ye göre aralarında 72 milletvekilli ve hükümet görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda isim, Starmer'ın görevi bırakması gerektiğini savunurken, İşçi Partisi'nde olası bir liderlik yarışının önünün açılmaya başladığı kaydedildi.

Starmer, geçen hafta yapılan yerel seçimlerde göçmen karşıtı Reform UK'in İşçi Partisi'ni açık ara geride bırakarak birinci parti olmasına ilişkin sorumluluğu üstlenerek "Bu can yakıyor ve yakmalı da. Bunu anlıyorum, hissediyorum ve sorumluluğu alıyorum" demişti.

Starme, liderlik değişiminin ülkesini siyasi kaosa sürükleyeceğini savunuyor. Dünkü açıklamasında Muhafazakar Parti dönemindeki lider değişimlerine atıfta bulunan Starmer, "Ülkemizi yeniden kaosa sürüklemeyeceğim" dedi.

Starmer'ın son aylarda yavaşlayan ekonomi, düzensiz göç tartışmaları ve kararsız liderlik eleştirileri nedeniyle zaten baskı altında olduğu belirtiliyor. Starmer'ın ABD Büyükelçiliği görevine Peter Mandelson'ı atamasının da Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle başka bir rahatsızlık yarattığı kaydediliyor.

PARTİ İÇİNDEKİ RAKİPLER

İşçi Partili milletvekili Catherine West, Starmer'a yönelik eleştirilerinin ardından eylül ayında liderlik seçimi yapılması için destek toplamaya başlayacağını açıkladı. Parti içinde adı geçen olası lider adayları arasında Avam Kamarası'ndan Angela Rayner, Sağlık Bakanı Wes Streeting ve Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bulunuyor. Ancak şu ana kadar hiçbir isim resmen adaylığını açıklamadı.

Öte yandan siyasi belirsizlik finans piyasalarında da tedirginlik yarattı. İngiltere'nin 10 yıllık devlet tahvili faizleri yüzde 5 seviyesine kadar yükselirken, bu durum yatırımcıların siyasi istikrarsızlığa ilişkin kaygılarının arttığı şeklinde yorumlanıyor.