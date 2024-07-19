İngiltere, Çin'den elektrikli araç ithalatına gümrük vergisi uygulamayacak

Güncel

LONDRA, 19 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Çarşamba günü İtalya'da düzenlenen G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, Avrupa Birliği'nin Çin'den elektrikli araç ithalatlarına gümrük vergisi uygulama yönündeki tedbirini takip etme planlarının olmadığını söyledi.

Financial Times gazetesinin bildirdiğine göre İngiliz otomotiv sektörü, İngiltere Ticaret Düzenleme Kurumu'na Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatlarına yönelik bir sübvansiyon karşıtı soruşturma yürütmesine yönelik resmi talepte bulunmuş değil. Soruşturmanın açılabilmesi için bu yönde bir talepte bulunulması gerekiyor.

Reynolds, öte yandan ülkenin otomotiv ihracat sektörüne faydalı olması halinde Çin menşeili elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulanması olasılığının göz ardı edilmediğini de kaydetti.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun 2023 verilerine göre yaklaşık 700.000 otomobil ihracat eden İngiltere, bu araçların sadece yüzde 7'sini Çin'e ihraç ederken yüzde 60'ını 27 AB ülkesine ihraç etti. Öte yandan İngiltere'nin yurtiçi elektrikli araç piyasasına, Çin'in SAIC Motor şirketinin sahip olduğu MG de dahil olmak üzere Çin menşeili markalar hakim.

Financial Times'da Perşembe günü yayımlanan bir baş yazıda Batılı liderlerin, iklim hedeflerini gerçekleştirme ile ticari korumacılığa kucak açma arasında tercih yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Makalede bir noktada Batılı hükümetlerin herkesin faydasına olacak şekilde ticari korumacılığı terk etmesi gerektiği vurgulandı.

Makalede, "Eğer Avrupa, elektrikli araç hedefleri konusunda ciddiyse, kendi sektörünün içten yanmalı teknolojiden uzaklaşma konusunda ne kadar yavaş davrandığı da dikkate alındığında, sorun çok fazla Çin ithalatı olmasından değil, çok az olmasından kaynaklıdır" ifadeleri yer aldı.