İngiltere, Çin'den elektrikli araç ithalatına gümrük vergisi uygulamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere, Çin'den elektrikli araç ithalatına gümrük vergisi uygulamayacak

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, Avrupa Birliği'nin Çin'den elektrikli araç ithalatlarına gümrük vergisi uygulama planı olmadığını belirtti. İngiliz otomotiv sektörü, Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatlarına yönelik bir sübvansiyon karşıtı soruşturma talebinde bulunmadı. Ancak, İngiltere'nin otomotiv ihracat sektörüne faydalı olması halinde Çin menşeili elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulanabileceği ifade edildi.

19.07.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LONDRA, 19 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Çarşamba günü İtalya'da düzenlenen G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, Avrupa Birliği'nin Çin'den elektrikli araç ithalatlarına gümrük vergisi uygulama yönündeki tedbirini takip etme planlarının olmadığını söyledi.

Financial Times gazetesinin bildirdiğine göre İngiliz otomotiv sektörü, İngiltere Ticaret Düzenleme Kurumu'na Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatlarına yönelik bir sübvansiyon karşıtı soruşturma yürütmesine yönelik resmi talepte bulunmuş değil. Soruşturmanın açılabilmesi için bu yönde bir talepte bulunulması gerekiyor.

Reynolds, öte yandan ülkenin otomotiv ihracat sektörüne faydalı olması halinde Çin menşeili elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulanması olasılığının göz ardı edilmediğini de kaydetti.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun 2023 verilerine göre yaklaşık 700.000 otomobil ihracat eden İngiltere, bu araçların sadece yüzde 7'sini Çin'e ihraç ederken yüzde 60'ını 27 AB ülkesine ihraç etti. Öte yandan İngiltere'nin yurtiçi elektrikli araç piyasasına, Çin'in SAIC Motor şirketinin sahip olduğu MG de dahil olmak üzere Çin menşeili markalar hakim.

Financial Times'da Perşembe günü yayımlanan bir baş yazıda Batılı liderlerin, iklim hedeflerini gerçekleştirme ile ticari korumacılığa kucak açma arasında tercih yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Makalede bir noktada Batılı hükümetlerin herkesin faydasına olacak şekilde ticari korumacılığı terk etmesi gerektiği vurgulandı.

Makalede, "Eğer Avrupa, elektrikli araç hedefleri konusunda ciddiyse, kendi sektörünün içten yanmalı teknolojiden uzaklaşma konusunda ne kadar yavaş davrandığı da dikkate alındığında, sorun çok fazla Çin ithalatı olmasından değil, çok az olmasından kaynaklıdır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Ticaret Bakanı, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Çin'den elektrikli araç ithalatına gümrük vergisi uygulamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 18:36:14. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere, Çin'den elektrikli araç ithalatına gümrük vergisi uygulamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement