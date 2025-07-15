İngiltere\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen anma programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anma programında konuşan Büyükelçi Ertaş, "9 yıl önce bugün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde bozguna uğratıldı." dedi.

Türkiye için 15 Temmuz'un büyük bir sınav olduğunu belirten Ertaş, "Milli şuur sahibi olmayan FETÖ mensupları, milletimizin devletine bağlılığını hesap edemedi. Bu sınavı alnımızın akıyla geçtiğimiz için gururluyuz." diye konuştu.

Ertaş, FETÖ darbe girişiminin, millet iradesine ve demokrasiye bir saldırı olduğunun altını çizerek buna en büyük cevabı milletin verdiğini ifade etti.

Toplumun tüm kesimlerinin ülkesine ve geleceğine sahip çıktığını kaydeden Ertaş, "FETÖ kendisini bazen sivil toplum kuruluşu, bazen eğitim kuruluşu, bazen dini topluluk olarak tanıtan ancak gizli gündemini ilerletmeye çalışan, çok katmanlı, kült niteliği haiz bir terör ve organize suç örgütüdür." dedi.

Ertaş, 15 Temmuz'un sorumlularının adalet önünde hesap verdiğini ve örgüt üyelerinin kurumlardan temizlendiğini hatırlatarak yurt dışında örgüte ait çok sayıda okulun da kapatıldığını söyledi.

Bunların bir kısmının Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini anlatan Ertaş, şöyle devam etti:

"FETÖ ile mücadele, ulusal güvenliğimizin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu örgütün kökü yurt dışında ve mücadele devam edecek. Örgüt çökertildiğinde mensupları üçüncü ülkeler için de bir yük olacaktır. Terör örgütleriyle mücadele dış politikamızın en önemli hedeflerinden biridir. Burada da bütün birimlerimiz olarak bu konuda gerekli duyarlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Ertaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve bilhassa 15 Temmuz Şehitleri'ni bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Program, Londra Diyanet Camisi İmamı Abdülhamit Kahraman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.