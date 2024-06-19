İngiltere'de 7 aylık bebek köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti

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İngiltere'nin Coventry kentinde 7 aylık bir bebek, ailesinin sahibi olduğu köpek tarafından ısırılması sonucu yaşamını yitirdi.

West Midlands polisinden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da İngiliz ailenin beslediği ve tehlikeli türler arasında yer almayan köpek, ailenin bebeğini kafasından ısırdı. 7 aylık bebek ciddi şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.

Polis, saldırgan köpeğin aynı gün uyutulduğunu açıkladı.