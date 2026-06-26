İngiltere'de Aşırı Sıcaklar Hastaneleri Krize Soktu

İngiltere'de etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Portsmouth, Norwich ve Southampton'daki en az 3 hastanede "kritik durum" ilan edildi.

Portsmouth'daki Queen Alexandra Hastanesi, Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesi ile Southampton Üniversite Hastanesi, aşırı sıcakların sağlık hizmetleri üzerinde yol açtığı yoğun baskı nedeniyle "kritik durum" ilan etti.

South Central Ambulans Servisi ile Wight Adası Ambulans Servisi de aşırı sıcaklar nedeniyle artan çağrı sayısıyla karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Southampton General Hastanesi ile Queen Alexandra Hastanesi bazı planlı randevuları da iptal etmek zorunda kaldı.

Queen Alexandra Hastanesi, soğutma ünitelerinde yaşanan arıza sonrasında "kritik durum" ilan edildiğini, ünitelerin yeniden çalışmaya başlamasına rağmen aşırı sıcaklar nedeniyle hayati öneme sahip altyapı sistemlerinin soğumasının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı.

İngiltere'de sağlık ve bakım hizmetlerinde, normal işleyişi yeniden sağlamak ve hastaların güvenliğini korumak için özel önlemlere ihtiyaç duyulması halinde "kritik durum" ilan edilebiliyor.

"Kırmızı alarm" verilmişti

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar, 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken dün yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.