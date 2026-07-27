İngiltere'de Camilere Saldırılar Artıyor - Son Dakika
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İngiltere'de Camilere Saldırılar Artıyor

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BMT raporuna göre, 2025 Temmuz-Ekim döneminde her 5 günde bir camiye saldırı gerçekleşti.

İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından "British Muslim Trust'ın (BMT)" yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu.

BMT'nin "Bölünme Yazı: Müslüman Karşıtı Nefrette Ülke Genelinde Artış" başlıklı raporunda, Temmuz-Ekim 2025 döneminde ülke genelindeki camileri ve Müslüman toplum merkezlerini hedef alan 27 Müslüman karşıtı nefret olayının doğrulandığı belirtildi.

Raporda, bu olaylarda 25 farklı caminin doğrudan etkilendiğinin altı çizildi. Söz konusu saldırıların 23 şehir ve kasabada meydana geldiği kaydedilen raporda, Wirral, Epsom ve Watford bölgelerinde ise camilerin tekrar ya da kümelenmiş şekilde hedef alındığı vurgulandı.

Rapora göre, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı.

Saldırılarda bayrak, haç ya da Hristiyan sembolleri kullanıldı

Camileri hedef alan saldırıların yüzde 41'inde sindirme amacıyla haçlar, Birleşik Krallık bayrakları, St. George bayrakları ya da Hristiyan sembol ve sloganları kullanıldı.

Olayların yüzde 26'sı camlara zarar verilmesi, saldırı ve kundaklama dahil şiddet içeren nitelikte oldu.

Temmuzdan ekime kadar saldırıların münferit vandalizm eylemlerinden koordineli sembolik sindirme ve şiddet içeren saldırılara dönüştüğüne işaret edilen raporda, kundaklama ve tekrar hedef alma vakalarının artışta olduğu bildirildi.

Müslümanların aidiyeti sorgulandı

Raporda, birçok Müslüman için bu olayların rastgele vandalizm ya da meşru vatanseverlik göstergesi değil, inançları nedeniyle İngiltere toplumundaki yerlerinin sorgulandığına dair taciz, istismar ve sindirme eylemleri olarak deneyimlendiği kaydedildi.

BMT, camilere yönelik saldırılar karşısında yerel polis, belediyeler ve yetkililer tarafından mağdurlara ve topluluklara daha hızlı ve güçlü destek sağlanması, camilere yönelik nefret suçları için hızlı müdahale protokolleri oluşturulması ve yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Camilere Saldırılar Artıyor - Son Dakika

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