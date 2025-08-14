İngiltere'de Chikungunya Vakaları İki Katına Çıktı

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü vakalarının iki kattan fazla arttığını bildirdi.

UKHSA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında 73 chikungunya vakasının tespit edildiği belirtildi.

Tamamı yurt dışı seyahatiyle bağlantılı vakaların, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 27 vakanın iki katından fazla olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, virüsün ölümcül olma ihtimalinin düşüklüğüne rağmen bazı hastalarda eklem ağrısının yıllarca sürebileceği, bu nedenle yurt dışına seyahat edenlerin sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, vakaların büyük çoğunluğunun Hindistan, Sri Lanka ve Morityus seyahatleriyle bağlantılı olduğu, virüsün İngiltere'de bulunmayan iki sivrisinek türü aracılığıyla bulaştığı ve ülkede yayılma riskinin olmadığı belirtildi.

UKHSA, yolcuların seyahat öncesinde güncel sağlık tavsiyelerini kontrol etmesini istedi ve yüksek riskli bölgelere gidecekler için chikungunya aşısının da değerlendirilebileceğini kaydetti.

"İngiltere'ye dönen yolcuların arasında endişe verici artış görüyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Halk Sağlığı Danışmanı Dr. Philip Veal, "Chikungunya, ciddi hastalık olabilir ve İngiltere'ye dönen yolcuların arasında endişe verici artış görüyoruz. Sivrisinek ısırıklarına karşı böcek kovucu kullanmak, cildi kapatan giysiler giymek ve ilaçlı cibinlik altında uyumak, riski büyük ölçüde azaltır." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateşe ve eklem ağrısına neden oluyor.

Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.