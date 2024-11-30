İngiltere'de Hekim Destekli Ölüm Yasa Tasarısı Onaylandı

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LONDRA, 30 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'de milletvekilleri, ülkede tartışmalara neden olan ölümcül hastalığa yakalanmış kişiler için hekim destekli ölümü yasal hale getiren yasa tasarısına onay verdi.

Avam Kamarası'nda 5 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada 330 milletvekili tasarı lehinde oy kullanırken 275 milletvekili hayır oyu verdi.

Yaşam Sonu Yasa Tasarısı olarak da bilinen Ölümcül Hastalığa Yakalanmış Yetişkinler Yasa Tasarısı, ölümcül hastalığa yakalanmış yetişkinlerin belli güvence ve korumalarla kendi yaşamlarını sonlandırmak üzere yardım istemesine ve yardım almasına imkan tanıyor. Yasa tasarısı ilgili amaçlara yönelik hükümler de içeriyor.

Teklif edilen yasa uyarınca İngiltere ve Galler'de 18 yaş ve üzeri kişiler, 6 ay içinde ölmelerinin beklendiği ölümcül bir hastalığa yakalanmaları halinde kendi yaşamlarını sona erdirmek için yardım talebinde bulunmaya hak kazanacak. Bu kişilerin, bilgilendirilmiş şekilde gönüllü karar almaya yönelik zihinsel kapasiteye sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Bu süreçte her bir vaka için Yüksek Mahkeme'den onay alınması gerekiyor. Söz konusu kişi, zorunlu bir düşünme sürecinden sonra ikinci bir beyanla niyetini yeniden teyit ederek onaylanan maddeyi kendi başına almak durumuna olacak.