İngiltere'de Meta Gözlüklere Mahkeme Yasakları - Son Dakika
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İngiltere'de Meta Gözlüklere Mahkeme Yasakları

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İngiltere ve Galler'deki mahkemelerde Meta gözlüklerle giriş yasaklandı, gözlükler alınacak.

İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına Meta gözlüklerle girişe yasak getirildi.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere ve Galler'deki ceza, hukuk ve aile mahkemelerinden sorumlu Kraliyet Mahkemeleri ve Divanları Hizmetleri (HMCTS), mahkeme binalarına Meta gözlüklerle girmek isteyen kişilerin gözlüklerine el konulacağını belirtti.

HMCTS Sözcüsü, mahkeme ve yargı kurumlarında görüntü ya da video çekimine ilişkin açık kısıtlamalar bulunduğunu, bu nedenle Meta gözlüklerin kullanımının yasak olduğunu bildirdi.

Sözcü, mahkeme ya da yargı binalarına Meta gözlüklerle gelen kişilerin gözlüklerinin girişte alınacağını ve bina çıkışında sahiplerine iade edileceğini kaydetti.

İngiltere'de mahkeme binalarında resmi izin olmadan görüntü ya da video çekilmesinin yasak olması sebebiyle bu tür eylemler mahkemeye itaatsizlik kapsamında cezai işlemle sonuçlanabilecek.

Meta gözlükler tartışmalara neden oldu

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın ürettiği gözlüklere yönelik bu karar, New York mahkemelerinin geçen ay söz konusu gözlükleri yasaklamasının ardından geldi.

Meta gözlükler, kullanıcı tarafından takılıyken video görüntüsü kaydedebilmesi nedeniyle tartışmalara neden oluyor.

Kamera özelliği bulunan gözlük, kullanıcıların izinsiz şekilde kişileri, bulundukları ortamları ve özel hayatlarını kaydedebilmelerine, Facebook, Instagram gibi platformlar üzerinden canlı aktarmalarına imkan veriyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Teknoloji, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Meta Gözlüklere Mahkeme Yasakları - Son Dakika

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