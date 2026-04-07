İngiltere'de Özel Sektör Büyümesi Mart'ta Altı Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

İngiltere'de özel sektör büyümesi mart ayında altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Orta Doğu'daki savaş müşteri talebini olumsuz etkiledi ve girdi maliyetleri üç yılın zirvesine çıktı. S&P Global tarafından açıklanan PMI verilerine göre, S&P Global Flash İngiltere Bileşik Üretim Endeksi mart ayında 51,0'a geriledi, bu eylül 2025'ten bu yana en zayıf genişleme oldu. Hizmetler İş Faaliyeti Endeksi 53,9'dan 51,2'ye düştü, İmalat Üretim Endeksi ise 52,5'ten 50,1'e geriledi, her iki endeks de altı ayın en düşük seviyesini gördü. Flash İngiltere İmalat PMI 51,7'den 51,4'e indi ve üç ayın en düşük noktasına ulaştı, ancak tüm endeksler 50,0 eşiğinin üzerinde kaldı.

İngiltere özel sektör firmalarının aldığı toplam yeni sipariş dört ayda ilk kez azaldı, Orta Doğu çatışması endişeleri temel neden oldu. Artan enflasyon ve yükselen borçlanma maliyetleri harcamalarda temkinli yaklaşıma yol açtı. İhracat satışları nisan 2025'ten bu yana ilk kez düştü, hizmet sektörü bu düşüşe öncülük etti. Firmalar, Orta Doğu'daki projelerin ertelendiğini ve uluslararası seyahatlerin azaldığını bildirdi. İmalat sektörü de küresel talepte etki gördü, ancak yeni ihracat siparişleri marjinal olarak arttı, bazı müşteriler tedarik zinciri endişeleri nedeniyle önceden alım yaptı.

Girdi fiyat enflasyonu keskin bir şekilde hızlandı, şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İmalat sektörü, ekim 2022'den bu yana en dik girdi maliyeti artışını kaydetti, Girdi Fiyatları Endeksi şubat ayından bu yana 14 puandan fazla sıçradı, bu ekim 1992'den bu yana en büyük aylık ivmelenme oldu. İmalat firmalarının yaklaşık yüzde 47'si mart ayında daha yüksek girdi maliyetleri bildirdi, hizmet sağlayıcılar da belirgin maliyet artışlarıyla karşılaştı. Şirketler, yakıt, nakliye ve enerji yoğun hammadde fiyatlarındaki artışları bu duruma bağladı.

Tedarik zinciri aksaklıkları yoğunlaştı, İngiltere imalatçılarının yaklaşık yüzde 25'i tedarikçilerden daha uzun teslimat süreleri bildirdi, bu temmuz 2022'den bu yana en keskin bozulma oldu. Firmalar, Asya'dan gelen sevkiyatlarda uzayan sürelere işaret etti, Ümit Burnu üzerinden yeniden yönlendirme ve Orta Doğu'daki petrokimya tedarikçilerinde üretim duraklamaları etkili oldu. Özel sektör firmaları mart ayında çıktı fiyatlarını keskin bir şekilde artırdı, bu artış nisan 2025'ten bu yana en hızlı tempo oldu, imalat firmaları özellikle dik bir ivmelenme gösterdi. Şirketler, yakıt ek ücretlerini ve yüksek hammadde maliyetlerini müşterilere yansıttı.

Özel sektörde istihdam bir ay daha düştü, işten çıkarma oranı şubat ayına göre hızlandı ve 2025 ortalamasından biraz daha hızlı seyretti. Şirketler, daralan kar marjları ve zayıflayan iş faaliyeti büyümesini bu kesintilerin nedeni olarak gösterdi. Önümüzdeki yıla ilişkin iş güveni haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi, iyimserlik hem imalat hem de hizmet sektörlerinde azaldı. Firmalar, Orta Doğu savaşından kaynaklanan jeopolitik riskleri, yaşam maliyeti endişeleri ve zayıf yurt içi ekonomik beklentileri belirtti.