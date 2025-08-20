İngiltere'de Sığınmacı Barınma Krizi

İngiltere'de yerel yönetimler, sığınmacıların otellerde barındırılmasını engellemek için hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

İngiltere'de Yüksek Mahkemenin, Essex bölgesindeki Epping Forest Belediye Meclisinin açtığı davada, The Bell Hotel'de barınan sığınmacıların 12 Eylül'e kadar otelden çıkarılmasına hükmetmesi ülke genelinde yeni girişimlere emsal teşkil etti.

Karar, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın davanın reddi yönündeki son dakika girişimini de boşa çıkardı.

Epping Forest Belediye Meclisi, otelin "planlama yasalarını ihlal ederek gerçek otel olmaktan çıktığını" ve "güvenlik riski oluşturduğunu" savundu.

Epping Forest Belediye Meclis Başkanı Chris Whitbread, alınan kararı "sevindirici" olarak nitelendirerek "Bu sadece başlangıç. Vatandaşlarımızdan aşırı tepki veya kutlama yerine sükunet göstermelerini istiyoruz." dedi.

Kararın ardından, ülkedeki aşırı sağcı Reform UK partisinin kontrolündeki 12 belediye meclis üyesinin de aynı adımı atacağı açıklandı. Parti lideri Nigel Farage, "Epping'in yolunu izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partili Broxbourne Belediye Meclisi de benzer bir dava açılması için acil hukuki görüş talep ettiğini duyurdu.

"Otellerin hiçbir zaman uygun barınma seçeneği olduğunu düşünmedik"

İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Otellerin hiçbir zaman uygun barınma seçeneği olduğunu düşünmedik. Epping'deki sığınmacıları yerleştirmek için alternatif çözümler üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemenin kararının diğer bölgelerde de emsal alınmasının, hükümetin sığınmacıların barınmasına yönelik kapasitesini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti.

İngiltere'de halihazırda yaklaşık 32 bin sığınmacıya 210 farklı otelde barınma imkanı sunuluyor.

Essex'in Epping bölgesinde son aylarda düzenlenen sığınmacı karşıtı protestolar zaman zaman şiddete dönüşmüş ve 16 kişi gözaltına alınmıştı.