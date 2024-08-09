İngiltere'de Sokak Olayları Devam Ediyor - Son Dakika
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İngiltere'de Sokak Olayları Devam Ediyor

İngiltere'de üç kız çocuğunun öldüğü bıçaklı saldırının ardından başlayan aşırı sağcı sokak olayları ülke gündemini sarstı. Başbakan Keir Starmer, polisin hafta sonu boyunca yüksek alarm seviyesinde olacağını belirtti.

09.08.2024 17:21
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(ANKARA) - İngiltere'de üç kız çocuğunun öldüğü bıçaklı saldırının ardından 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı sokak olayları ülke gündemini sarstı. Yaklaşık 500 kişi gözaltına alınırken, Başbakan Keir Starmer, polisin hafta sonu boyunca yüksek alarm seviyesinde olacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da şiddetli sokak eylemlerinin ardından hafta sonunda da polislerin "yüksek alarm" seviyesinde kalacağını söyledi. Hafta başında İngiltere sokaklarını saran mülteci karşıtı aşırı sağcı sokak protestolarının ardından çarşamba gecesi geniş çaplı ırkçılık karşıtı protestolar da başlamıştı.

Polisin kararlı bir biçimde müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alınırken; Keir Starmer, "Polise ve ortaya çıkan kargaşaya yanıt vermekle yükümlü olan herkese mesajım, bu yüksek alarm durumunu sürdürmektir" dedi.

Starmer, gözaltına alınan protestocuları mahkemelerde hızlı bir şekilde yargılanmanın caydırıcı bir etkisi olacağını düşündüğünü belirterek, gazetecilere şunları söyledi:

"Son birkaç gündür polisin işinin başında olması ve mahkemelerimizde adaletin hızla sağlanması gerçek bir etki yarattı. Ancak hafta sonuna girerken yüksek alarmda kalmalıyız. Çünkü toplumumuzun güvenli ve emin hissetmelerini sağlamak zorundayız."

İngiltere'de bu hafta başlayan şiddet olayları, Southport kentinde üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden failin göçmen olduğu yönündeki  dezenformasyon dalgası sonucunda başlamıştı. Starmer, "yaşanan kargaşanın ardından, hükümetin sosyal medya meselesini daha geniş bir çerçeveyle ele alması" gerektiğini söyledi.

Starmer, Londra Polis Şefi Mark Rowley ve Yardımcı Komiser Andy Valentine ile durumu değerlendirmek üzere Lambeth Komuta ve Kontrol Üssü'nde bir araya gelerek bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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