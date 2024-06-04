İngiltere\'de Yapay Kornea Nakli İle 91 Yaşındaki Hastanın Görme Yetisi Geri Kazandı

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İngiltere'de ilk kez yapılan yapay kornea nakli, 91 yaşındaki Cecil Farley'in görme yetisini geri kazanmasını sağladı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin güneydoğusundaki Surrey bölgesinde yaşayan Cecil Farley, 15 yıl boyunca sağ gözünde sorun yaşadı ve bir süre sonra da bu gözündeki görme yetisini kaybetti.

Farley'e görme yetisini geri kazandırmak adına insan korneasıyla yapılan bir önceki ameliyat başarısız oldu ve doktorlar bir sonraki ameliyatın da başarısız olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) bazı doktorlar da görme yetisini kazandırmak için şubat ayında Farley'in gözüne yapay kornea implantı yerleştirdi.

Bu uygulama ile görme yetisini geri kazanan 91 yaşındaki Farley, İngiltere'de yapay kornea nakli yapılan ilk kişi oldu.

Farley, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "63 yıllık evliliğimizin ardından eşimi hala görebiliyorum, normal hayatımıza devam edebiliyoruz ve hayatı olabildiğince dolu dolu yaşayabiliyoruz." diye konuştu.

Görme yetisinde yaşanan kaybın insanın başına gelmeden ne kadar "zayıflatıcı" olduğunun farkına varılamayacağını dile getiren Farley, artık saat tamir etmek gibi işlerle uğraşmak istediğini ancak şimdilik 83 yaşındaki eşi ile zaman geçirmekten memnun olduğunu ifade etti.

Operasyonun yapıldığı sağlık kuruluşunda danışman göz doktoru olan Thomas Poole, yaptığı açıklamada, yapay implantın insan korneası ile aynı maliyete denk geldiğini ve implant uygulamasının hastaların görme yetisini iyileştirdiğini belirtti.

Poole, yapay korneaların insan kornealarının yerini alabileceğini değerlendirerek, "Belki 10 ya da 20 yılda bu, insan korneasına ihtiyaç duymadığımız ve kutudan bir tane çıkarabileceğimiz bir model haline gelebilir." ifadesini kullandı.

NHS Ulusal Tıp Direktörü Prof. Dr. Sir Stephen Powis, söz konusu gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, yapay kornea naklinin, görme yetisini iyileştirmek veya eski haline getirmek için tedaviye ihtiyaç duyan birçok hastaya fayda sağlayabileceğine dikkati çekti.

Powis, bu gelişmeyi "heyecan verici ve yenilikçi bir adım" olarak nitelendirerek, Farley'in bundan yararlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.