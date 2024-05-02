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- İngiltere'de yasadışı göçmenlerin nakli protesto edildi: 45 gözaltı

LONDRA - İngiltere'de bir otelde kalan yasadışı göçmenlerin Bibby Stockholm mavnasına nakledilmesi protesto edilirken, polis 45 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneydoğusundaki Peckham'da bir otelde kalan yasadışı göçmenlerin Bibby Stockholm mavnasına nakledilmesi protesto edildi. Göstericiler, yasadışı göçmenlerin taşıyan otobüsün otelden ayrılmasını engellemeye çalıştı. Polis, çıkan olaylarda 45 kişiyi gözaltına aldı.

Londra Metropolitan Polisi, göstericilerin otobüsün önüne keserek ve lastiklerini indirmeye çalıştığını ifade ederek, birkaç polis memurunun saldırıya uğradığını ancak hiçbirinin ciddi şekilde yaralanmadığını belirtti.

Komiser Yardımcısı Ade Adelekan, "Barışçıl protesto hakkına her zaman saygı duyacağız, ancak polis memurları saldırıya uğradığında ve görevlerini yapmaları engellendiğinde kararlı bir şekilde harekete geçebiliriz ve geçeceğiz" dedi.

"Göçmenleri otellerde barındırmak İngiliz vergi mükelleflerine her gün milyonlarca sterline mal oluyor"

İçişleri Bakanı James Cleverly, yaptığı açıklamada, "Göçmenleri otellerde barındırmak İngiliz vergi mükelleflerine her gün milyonlarca sterline mal oluyor. Sosyal medya için poz veren bu küçük öğrenci grubunun bizi İngiliz halkı için doğru olanı yapmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" dedi.