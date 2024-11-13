İngiltere'den Gazze için Vize Teklifi - Son Dakika
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İngiltere'den Gazze için Vize Teklifi

İngiltere\'den Gazze için Vize Teklifi

İngiltere İşçi Partisi, Gazze'deki Filistinlilerin aileleriyle buluşması için vize programı önerdi.

13.11.2024 15:54
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İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Rachael Maskell, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de sevdikleri tehlike altında olan Filistinlilerin, İngiltere'de aileleriyle geçici olarak bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla vize programı başlatılması için parlamentoya önerge sundu.

Maskell tarafından parlamentoya sunulan ve 24 milletvekili tarafından imzalanan önergede, Gazze'de şimdiye kadar 40 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 100 bini aştığı belirtildi.

Gazze'nin sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkati çekilen önergede, temel sağlık hizmetlerine erişimin ise mümkün olmadığı vurgulandı.

Önergede, "Ukrayna Aile Programı"na benzer şekilde "Gazze Aile Vizesi Programı" başlatılarak, İngiltere'de yaşayan ve Gazze'de yakınları bulunan az sayıdaki Filistinlinin geçici bir süreliğine aileleriyle yeniden bir araya gelmelerine imkan tanınması talep edildi.

Ayrıca, önergede, bu programın Filistinlilere güvenli sığınak sağlayarak, bölgedeki durum normale dönene kadar İngiltere'de kalmalarına izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 782 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Gazze için Vize Teklifi - Son Dakika

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