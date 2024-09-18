İngiltere'den Lübnan'a Gerilim Azaltma Çağrısı - Son Dakika
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İngiltere'den Lübnan'a Gerilim Azaltma Çağrısı

İngiltere, Lübnan'daki sivil kayıpların üzücü olduğunu belirterek gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı.

18.09.2024 18:19
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İngiltere, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu meydana gelen sivil kayıpların "son derece üzücü" olduğunu belirterek, bölgedeki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılara ilişkin AA'ya yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'daki durumu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirten sözcü, İngiltere'nin bölgedeki diplomatik ve insani yardım ortaklarıyla birlikte çalıştığını bildirdi.

Sözcü, "Bu patlamaların ardından meydana gelen sivil kayıplar son derece üzücü. Bu kritik dönemde sakin olunması ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İrlanda: Sivillerin hayatı ahlaksızca hiçe sayıldı

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, İrlanda Başbakanı Simon Harris de Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasını, "olağanüstü derecede endişe verici durum" olarak niteledi.

Harris, " Orta Doğu'nun görmesi gereken şey gerilimin tırmandırılması değil, azaltılmasıdır ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna gitmeye hazırlanırken İrlanda'nın vereceği mesaj da kesinlikle bu olacaktır." ifadesini kullandı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının sivillerin hayatının "ahlaksızca hiçe sayıldığını" gösterdiğini ve olayın arkasında İsrail'in bulunduğunun "mantıklı çıkarım" olduğunu belirtti.

Bakan Martin, her şeyin İsrail'in saldırıları gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğuna işaret ettiğine dikkati çekti.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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