İngiltere'den UCM'ye Destek

İngiltere yönetimi, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane'yi yaptırım listesine almasının ardından mahkemenin bağımsızlığını desteklediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirinin, ABD'nin, UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane'yi yaptırım listesine almasıyla ilgili sorusu üzerine yazılı açıklama yaptı.

Sözcü, "UCM'nin bağımsızlığını destekliyoruz ve en ciddi uluslararası suçlardan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

ABD, UCM Başkanı Akane'yi ve bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, dün aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.