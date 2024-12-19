İngiltere'den Ukrayna'ya Yeni Askeri Destek - Son Dakika
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İngiltere'den Ukrayna'ya Yeni Askeri Destek

İngiltere, Ukrayna'ya insansız hava araçları ve ağır silahlar içeren yeni bir yardım paketi sağlayacak.

19.12.2024 12:06
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KİEV, 19 Aralık (Xinhua) -- İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna'ya askeri desteklerini artırdıklarını belirterek donanmaya yönelik insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve ağır silahları içeren yeni bir yardım paketi sağlayacaklarını söyledi.

Healey, Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'na çarşamba günü verdiği demeçte İngiltere liderliğindeki çok uluslu askeri Interflex Operasyonu kapsamında Ukraynalı askerlere yönelik eğitimin, Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin gelişmeler ve olası ateşkesten bağımsız olarak 2025 yılında da devam edeceğini söyledi.

Bakan, İngiltere'nin Ukrayna'da uluslararası barış gücü konuşlandırılmasına destek verme olasılığını kamuoyu önünde tartışmak için ise henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Healey günün erken saatlerinde Kiev'e geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da Facebook hesabından yaptığı açıklamada Healey ile Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi, ağır silah mühimmatının kesintisiz tedarikinin sağlanması ve ortak savunma projelerinin araştırılması konularını görüştüklerini kaydetti.

Görüşmede gündeme gelen önemli konulardan birinin de hava savunma sistemlerinin ortak üretimi olduğunu vurgulayan Umerov, Storm Shadow füzelerinin kullanımı ve Ukrayna ordusundaki yeni tugayların teçhizatlandırılıp eğitilmesinin de ele alındığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Ukrayna'ya Yeni Askeri Destek - Son Dakika

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