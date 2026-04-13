İngiltere, GKRY'deki üsleri devretmeyecek

13.04.2026 16:13
İngiltere'nin Devlet Bakanı Al Carns, GKRY'deki üslerin devri ile ilgili müzakerelerin söz konusu olmadığını belirtti.

İngiltere'nin Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üslerinin Rum yönetimine devrinin söz konusu olmadığını ifade etti.

The Telegraph gazetesine konuşan Carns, Kıbrıs adasının Rum tarafındaki İngiliz üslerinin GKRY'ye devrine ilişkin açıklamalara değinerek, "Bu konuda çok netiz. Egemen üs bölgelerinin yasal statüsü son derece sağlamdır." dedi.

Üslerin GKRY'ye devri için bir müzakere yapılabileceği ihtimalini de reddeden Carns, üslerin devri yerine GKRY ile adanın savunması konusunda birlikte çalışmanın önemli olduğunu belirtti.

Carns, "Ortaya çıkan tehdit nedeniyle uzun zamandır ilk kez Kıbrıslılar, İngilizler ve diğer müttefiklerin burayı savunmak için birlikte entegre bir plan üzerinde çalıştıklarını görüyoruz." diye konuştu.

Üslerin devrini isteyen bir grup olduğunu söyleyen Carns, üslerin iade edilmesinin müzakere dahi edilemeyeceğini kaydetti.

"Çatışma ortasında Hürmüz Boğazı'nı temizlemek son derece zordur"

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere de değinen Carns, "Çatışmanın ortasında Hürmüz Boğazı'nı temizlemek veya güvenliğini sağlamak, deniz altından gelen otonom tehditler, deniz mayınları gibi çeşitli engeller nedeniyle son derece zordur ve büyük bir askeri çaba gerektirir." ifadesini kullandı.

İki haftalık bir ateşkesin buna yeterli olmayacağının altını çizen Carns, İngiltere'nin balistik füze ve dron saldırılarına karşı daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Carns, ABD'nin İran tarafından düşürülen savaş uçağındaki pilotları kurtarma operasyonunu takdir ettiğini kaydederek İngiltere'nin de benzer bir senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Rusya'nın İran'a elektronik savaş, füze ve dron geliştirmede yardım ettiğini öne süren Carns, özellikle ABD askerlerinin hedef alınmasıyla ilgili iki ülkenin işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

Carns, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma harcamalarını artırmayan Avrupalı NATO ülkelerine yaptığı eleştirilerin de doğru olduğunu belirtti.

Ancak Trump'ın, İngiliz uçak gemilerine yönelik yaptığı "oyuncak" nitelemesine karşı çıkan Carns, "Uçak gemilerimiz dünyadaki en yüksek yeteneklere sahip olanlar arasında." dedi.

GKRY üsleri İngiltere'ye kiralamayı planlıyor

İngiltere'nin Hint Okyanusu'nda bulunan Diego Garcia Üssü'nün yer aldığı Chagos Adalarını, Morityus'a iade edip üssü kiralama yolunda adımlar atması üzerine aynı yöntemin GKRY'de de uygulanabileceği gündeme gelmişti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis de geçen ay Orta Doğu'daki gerilim sona erdiğinde üslerin statüsünü İngiltere'yle görüşmek gerektiğini belirtmişti.

Rum yönetiminin planına göre, üslerin egemenliği GKRY'de olacak ancak İngiltere, üsleri kiralama usulüyle kullanmaya devam edecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Motorine indirim geldi
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
