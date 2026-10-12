İngiltere ile 28 ülke, Fairford Üssü olayında İran'ın faaliyetlerini kınadı

İngiltere ile 28 ülke, "ABD'nin kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ne yönelik terör saldırısından şüphelenilen yaklaşık bir ay önceki olayda İran'ın rol oynadığı iddiası"na katıldıklarını bildirdi.

İngiltere'nin Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisinden (FCDO) yapılan yazılı açıklamada, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, ABD ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarının, İran'ın saldırı planlarını, sabotaj, siber saldırı ve hibrit faaliyetlerini güçlü şekilde kınadıkları belirtildi.

Adı geçen ülkelerin, İngiltere'nin RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik 27 Eylül'deki olaya İran'ın dahli konusundaki tutumu desteklediklerine işaret edilen açıklamada, "İngiltere, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yaşanan olayla gizli ağ ve aktörler aracılığıyla düşmanca faaliyetlerini sürdürme iradesini ortaya koyduğu sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

İran'dan gelen her türlü tehdidin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, İran veya başka bir ülkeden düşmanca faaliyetlerde bulunan kişilerin tespit edilerek gerekli cezanın uygulanması için harekete geçileceği bildirildi.

ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı iddiaları gündeme gelmişti

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde ABD'nin kullandığı RAF Fairford Hava Üssü'ne patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 3 minibüs, 27 Eylül'de durdurulmuş, üssün yanında bulunan Whelford köyündeki 85 hane tahliye edilmişti.

Minibüslerdeki 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken 1 İran-İngiliz çifte vatandaşı daha gözaltına alınmış, ABD savaş uçaklarını tahliye etmişti.

Hava üssüne yönelik terör saldırısı iddiasıyla ilgili daha sonra gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz de kefaletle salıverilmişti.

İsrail ve ABD'nin, İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusuna bağlı askeri uçaklar Fairford Üssü'nü kullanmıştı.

İngiltere, bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını kaydederken Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler, üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da belirtmişti.