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İngiltere Kralı 3. Charles Prostat Büyümesi Nedeniyle Hastaneye Yatırılacak - Son Dakika
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İngiltere Kralı 3. Charles Prostat Büyümesi Nedeniyle Hastaneye Yatırılacak

İngiltere Kralı 3. Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi göreceği bildirildi. 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için hastaneye yatırılacağı açıklandı. Kral'ın halkla buluşmaları ise iyileşme dönemi nedeniyle ertelenecek.

İngiltere Kralı 3. Charles Prostat Büyümesi Nedeniyle Hastaneye Yatırılacak
17.01.2024 - 19:25,  Güncelleme: 19:28
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi göreceği bildirildi.

Buchingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği belirtildi.

Açıklamada, 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için gelecek hafta tedavi için hastaneye gideceği kaydedildi.

Ayrıca, Kral'ın halkla buluşmalarının kısa bir iyileşme dönemi nedeniyle erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre önce Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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