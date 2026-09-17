İngiltere Kralı 3. Charles'tan yapay zeka uyarısı, 'çok geç olmadan' kontrol çağrısı

İngiltere Kralı 3. Charles, yapay zeka şirketlerinin temsilcilerini bu tür teknolojilerin yol açtığı "varoluşsal tehlikeler" konusunda uyararak, "her şey için çok geç olmadan" yeterli kontrol mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

BBC'nin haberine göre Charles, kurucusu olduğu "King's Foundation" (Kral Vakfı) adlı kuruluşun İskoçya'daki merkezi "Dumfries House" binasında, yapay zeka şirketlerinin önde gelen temsilcileriyle görüştü.

Burada konuşan Charles, yapay zeka teknolojilerini geliştirenlerin, "yapay zekanın daha karanlık kapasiteler geliştirme riski taşıdığına dair giderek artan uyarılarda bulunduğunu" belirtti.

Charles, şunları söyledi:

"(Yapay zeka) Söz konusu teknolojilerin yanlış ellere geçmesinin ve potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak şekillerde kullanılmasının yol açacağı varoluşsal tehlikelerin yeterince ele alınması konusunda aciliyet olduğu görülüyor. Hiç şüphesiz, her şey için çok geç olmadan önce yeterli kontrol mekanizmalarına ihtiyacımız var"

Charles, konuşmasında "Güvenliği merkeze alarak yapay zekanın faydalarından nasıl yararlanabiliriz?" ile "Bunu başarmak için hiçbir ulusun geride kalmayacağı, ancak insanlığın varlığını koruyacağı uluslararası işbirliği ve mutabakatı nasıl inşa edebiliriz?" sorularına cevap aranması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın gelişiminin, niteliğinin ve hızının hem ilgi çekici hem de aynı ölçüde derin endişe verici olduğunu belirten Charles, "İnsanlığımız kutsal kalmalı." dedi.

"Sanayi Devrimi'nin etkisinin on katı"

Nvidia Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ise güvenliğin "en önemli öncelik" olduğuna inandığını ve şirketlerin "yeterince güvenli olmayan bir ürünü piyasaya sürmeyip üzerinde mühendislik çalışmalarına devam etmeleri" gerektiğini bildirdi.

Huang, "Sorumlu bir iyimserlikle öncülük edelim. Yapay zekayı güvenli ve emniyetli bir şekilde inşa edelim, daha fazla insana açalım, hedeflerimizi büyütelim ve dünya için önem taşıyan sorunları çözelim." dedi.

Google DeepMind'ın kurucu ortağı Demis Hassabis de yapay zekanın gelişimine dikkati çekerek birçok görevde insanlarla aynı seviyeye gelebileceği veya insanlardan daha iyi performans gösterebileceği düşünülen sistemlerin ortaya çıkmasına "muhtemelen sadece birkaç yıl kaldığını" bildirdi.

Bu sistemlerin "Sanayi Devrimi'nin etkisinin on katı" büyüklüğünde bir etki oluşturabileceğini ileri süren Hassabis, bu süreçte "bir şeylerin ters gitme ihtimalinin kesinlikle sıfır olmadığını" belirtti.