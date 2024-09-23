İngiltere'nin İsrail'e Silah Satışı Eleştiriliyor

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İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, İngiltere'ye, İsrail'e silah satışını sürdürerek "bölgesel savaşa suç ortaklığı yapmak ve uluslararası hukuka yönelik ihlalleri derinleştirmek" eleştirisinde bulundu.

Sultana, X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail hava saldırılarının Lübnan'da en az 182 kişinin ölümüne ve aralarında kadın, çocuk ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 700'den fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Milletvekili Sultana, "Bu arada, İngiliz hükümeti İsrail'e silah satmaya devam ederek, İngiltere'nin bu bölgesel savaştaki suç ortaklığını ve uluslararası hukukun korkunç ihlallerini derinleştiriyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin ihracat lisanslarını sonlandırmaması tepki çekiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen, İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satışına yönelik verilen 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alacağını bildirmişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'e kısmi silah ambargosunun yetersiz olduğu eleştirisinde bulunarak, silah tedarikinin tamamen durdurulması çağrısı yapmıştı.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 274 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 24'ü çocuk, 39'u kadın 274'e, yaralananların sayısının ise 1024'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.