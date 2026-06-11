İngiltere Savunma Bakanı Healey İstifa Etti - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı Healey İstifa Etti

İngiltere Savunma Bakanı Healey İstifa Etti
11.06.2026 16:04
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John Healey, savunma bütçesindeki anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanı John Healey, savunma harcamalarına ilişkin yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Healey, Başbakan Keir Starmer hükümetini artan güvenlik tehditlerine rağmen savunma için yeterli kaynak ayırmamakla eleştirdi.

İngiltere Savunma Bakanı olarak görev yapan John Healey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma bütçesine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Healey, Başbakan Keir Starmer'a hitaben kaleme aldığı istifa mektubunu yayımladı.

Mektubunda, hükümetin hazırladığı "Savunma Yatırım Planı" kapsamında silahlı kuvvetlere ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanmadığını savunan Healey, bu şartlar altında görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını belirtti. Healey, "Silahlı Kuvvetlerimize ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamayan Savunma Yatırım Planı anlaşmasını kabul edemeyeceğimi sizlere açıkladıktan sonra, artık Savunma Bakanı olarak istifamı sunmaktan başka seçeneğim kalmadı" ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer'ı ülkenin savunması için gerekli kaynakları tahsis etmemekle suçlayan Healey, Maliye Bakanlığı'nın da artan tehditlere rağmen savunma harcamalarına yeterli destek vermediğini öne sürdü. İngiltere'de Savunma ve Maliye Bakanlıkları arasında, yükselen askeri harcama taleplerinin nasıl finanse edileceğine ilişkin görüşmelerin aylardır sürdüğü belirtiliyor. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hükümetin Savunma Yatırım Planı'nın geçen yıldan bu yana ertelediği kaydediliyor.

Kaynak: ANKA

İngiltere, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bakanı Healey İstifa Etti - Son Dakika

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