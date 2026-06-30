İngiltere Savunma Bütçesi 15 Milyar Sterlin Artacak - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bütçesi 15 Milyar Sterlin Artacak

30.06.2026 14:32
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Başbakan Starmer, İngiltere'nin savunma bütçesine 15 milyar sterlin ek kaynak ayıracaklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savunma bütçesine 15 milyar sterlinlik ek bütçe ayıracaklarını bildirdi.

Başbakan Starmer, bir savunma şirketinde yaptığı konuşmada, İngiliz ordusunun gelecek 10 yıllık finansman çerçevesini belirleyen "Savunma Yatırım Planı"nı açıkladı.

Starmer, ülkesinin on yıllardır hiç olmadığı kadar tehlikeli ve istikrarsız bir dünya ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, dış tehditlerin uzak olmadığına işaret etti.

Keir Starmer, "Dünya silahlanırken ve saldırganlık artarken savaştan kaçınmanın en iyi yolu ona hazırlıklı olmaktır." diye konuştu.

"Acil öneme sahip olmayan bazı yol ve enerji projeleri iptal edilecek"

Starmer, plan kapsamında, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 4,2'si oranında savunma harcaması yapılacağına işaret ederek, "Hükümet genelinde harcamaların önceliklerinin yeniden belirlenmesi yoluyla savunmaya 15 milyar sterlinlik ek kaynak ayrılacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Starmer, bu artışla savunma harcamalarının İngiliz silahlı kuvvetlerini desteklemek ve ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla gelecek 4 yıl içinde yaklaşık 300 milyar sterline ulaşacağını söyledi.

Öte yandan Starmer, artan savunma harcamalarının karşılanabilmesi için acil öneme sahip olmayan bazı yol ve enerji projelerinin iptal edileceğini de sözlerine ekledi.

"Daha Avrupacı bir NATO inşa etmeye imkan tanıyacak"

Starmer, söz konusu planın, uluslararası liderliği güçlendirmeye ve "daha Avrupacı bir NATO inşa etmeye" imkan tanıyarak, İngiliz ulusuna fayda sağlayacağı görüşünü paylaştı.

Başbakan Starmer, daha Avrupacı bir NATO inşa etme planının, "ABD'yi dışlamak değil, İngiltere'nin güvenliğini sağlayan transatlantik ittifakı güçlendirmek" amacıyla olduğunu kaydetti.

"NATO her zamankinden daha hayati önem taşıyor"

Konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Starmer, "Bu bağlamda, NATO her zamankinden daha hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, Avrupa ülkelerine "kendi savunmaları konusunda daha fazla öncelikli sorumluluk üstlenmeleri" çağrısı yaptı.

Planın duyurulması kabinedeki görüş ayrılıkları nedeniyle defalarca ertelenmişti

İngiltere hükümetinin "Savunma Yatırım Planı", 11 Haziran'da istifa eden dönemin Savunma Bakanı John Healey tarafından "Stratejik Savunma İncelemesi" kapsamında duyurulmuştu.

Planın 2025 sonbaharında yayımlanacağı duyurulmasına rağmen, Başbakanlık, Hazine ve Savunma Bakanlıkları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle defalarca ertelenmişti.

Başbakan Starmer, söz konusu planı gelecek hafta Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden önce yayımlacaklarını bildirmişti.

Bakan Healey de 11 Haziran'da planın yayımlanması konusunda kabine içindeki görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bütçesi 15 Milyar Sterlin Artacak - Son Dakika

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