İngiltere'nin Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard, Eurofighter'ın Türkiye-İngiltere savunma ilişkisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Hedeflerimiz tek bir programla sınırlı değil. Türkiye'yi uzun vadeli ve önemli bir savunma ile sanayi ortağı olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Pollard, Türkiye ziyareti sırasında AA'ya yazılı açıklamalarda bulundu.

İngiltere ile Türkiye arasında güçlü ve giderek gelişen savunma ilişkisi bulunduğunu belirten Pollard, bu ilişkinin liderler tarafından temmuzda imzalanan Birleşik Krallık-Türkiye Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ile somutlaştığının altını çizdi.

Pollard, ziyaretinin amacına ilişkin, "Bu ortaklığı, Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayisi Konseyi aracılığıyla bir üst seviyeye taşımak." ifadesine yer verdi.

Bu Konseyin yeni işbirliği fırsatlarını belirlemek ve işbirliğinin önündeki engelleri ele almak amacıyla kurulduğunu aktaran Pollard, "Eurofighter Typhoon anlaşması, hükümetlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ve savunma sanayilerimiz birlikte çalıştığında neler başarabileceğimizin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Pollard, bu başarının daha ileriye taşınması, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi ve savunma sanayileri arasındaki uzun vadeli ilişkilerin güçlendirilmesinin istendiğini vurgulayarak, bu ziyaretin ilerleyen aylarda ve yıllarda daha fazla somut işbirliği oluşmasına katkı sağlamasını umut ettiğini belirtti.

Eurofighter anlaşmasının ardından Türkiye ile olası yeni savunma sanayisi projelerinin olup olmayacağına ilişkin soruya Pollard, "Kesinlikle. Eurofighter, savunma ilişkimiz açısından önemli bir dönüm noktası ancak hedeflerimiz tek bir programla sınırlı değil. Türkiye'yi uzun vadeli ve önemli bir savunma ile sanayi ortağı olarak görmekteyiz." yanıtını verdi.

Pollard, hem İngiltere'nin hem de Türkiye'nin son derece yetkin ve yenilikçi savunma sanayilerine sahip olduğunun altını çizerek, birlikte çok daha fazlasını yapma potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Gelişmiş kabiliyetler ve teknolojiler alanında fırsatları değerlendirmek, şirketler ve tedarik zincirleri arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak geliştirme yoluyla üretimin her iki ülkeye de fayda sağlayabileceği alanların belirlenmesinin istendiğini aktaran Pollard, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, silahlı kuvvetlerimizi güçlendiren, ekonomik büyümeyi ve istihdamı destekleyen ve NATO'nun güvenliğini pekiştiren modern ve uzun vadeli bir savunma ortaklığı. Bu nedenle, bu yıl Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde Birleşik Krallık-Türkiye Güvenlik ve Savunma Ortaklığı'nı imzaladık. Bu ortaklık, savunma, güvenlik ve sanayi alanlarında işbirliğini derinleştirmek için güçlü bir çerçeve sunmakta olup Birleşik Krallık'ın ve Türkiye'nin ilişkilerimize verdiği önemi ortaya koyuyor."

"Çok az sayıda ülke böylesine stratejik bir konuma sahip"

Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisindeki konumuna ilişkin Pollard, "Türkiye, vazgeçilmez bir NATO müttefikidir ve Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinde kritik bir rol oynayacaktır. Çok az sayıda ülke böylesine stratejik bir konuma sahiptir. Türkiye, Avrupa, Karadeniz, Orta Doğu, Akdeniz ve Kafkasya'nın kesişim noktasında yer alıyor, aynı zamanda NATO'nun en büyük silahlı kuvvetlerinden birine ve de giderek daha sofistike hale gelen bir savunma sanayisi altyapısına sahip." ifadelerine yer verdi.

Pollard, Avrupalı müttefiklerin ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlendiğini ve Türkiye'nin askeri gücü, sanayi kapasitesi ve stratejik erişiminin daha da önemli hale geleceği değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pollard, "Birleşik Krallık olarak, Türkiye ile yakın çalışarak, NATO'yu güçlendirmeyi, ortak caydırıcılığımızı artırmayı ve Avrupa-Atlantik güvenliğine daha güçlü bir Avrupa katkısı oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin, etkileyici ve giderek daha sofistike hale gelen bir savunma sanayi altyapısı oluşturduğunu vurguladı.

Hem İngiltere hem de Türkiye açısından uygun olduğu durumlarda, ortak geliştirme ve üretim dahil olmak üzere, İngiliz ve Türk şirketlerinin daha yakın çalışmaları için önemli fırsatlar gördüğünü aktaran Pollard, şunları kaydetti:

"Eurofighter anlaşması, çok daha geniş kapsamlı bir sanayi ilişkisinin temelini oluşturmakta. Şirketlerimizin, Birleşik Krallık ve Türk savunma sektörlerinin güçlü yönlerini bir araya getiren, yenilikçiliği, kabiliyet gelişimini ve her iki ülkede ekonomik büyümeyi destekleyen ortaklıklar kurmasını teşvik etmeyi istiyoruz. KAAN ve Global Combat Air Programme (GCAP), her biri kendi gereksinimlerine ve geliştirme süreçlerine sahip önemli programlar. GCAP ile ilgili herhangi bir karar Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya tarafından üçlü olarak alınacaktır."