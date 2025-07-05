İngiltere ve Suriye Yeniden Diplomatik İlişki Kurdu - Son Dakika
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İngiltere ve Suriye Yeniden Diplomatik İlişki Kurdu

05.07.2025 19:55
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İngiltere, Suriye ile 14 yıl aradan sonra diplomatik ilişki kurdu, Dışişleri Bakanı Lammy ziyaret etti.

İngiltere, Beşşar Esed rejiminin 8 ay önce yıkıldığı Suriye ile 14 yılın ardından yeniden diplomatik ilişki kurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan David Lammy, Esed rejiminin aralık ayında yıkılışının ardından Suriye'ye resmi ziyarette bulundu.

Diplomatik ilişkilerin 14 yıl önce kesildiği Suriye ile ilişkileri yeniden kuran Lammy, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu görüşmede, İngiltere'nin daha güvenli ve müreffeh bir Suriye'ye desteğini ifade eden Lammy, ülkedeki geçiş sürecinin daha kapsayıcı olması gerektiğini belirtti.

Lammy, istikrarlı bir Suriye'nin İngiltere'nin de çıkarına olduğunu vurgulayarak, DEAŞ'ın yok edildiğinden ve Suriyelilerin insan kaçakçılarının tuzağına düşmediğinden emin olmak istediklerini ifade etti.

"Suriyelilerin kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm"

Bakan Lammy, ülkede insani yardım faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler ile de bir araya geldi.

Esed rejiminden kalan kimyasal silahların yok edilmesi için bu yıl Kimyasal Silahları Önleme Örgütüne 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 110 milyon lira) destek vereceklerini bildiren Lammy, kadınların çalıştığı işletmeleri de ziyaret etti.

Açıklamada, İngiltere'nin, ülkedeki ticari ve insani hizmetlere destek için 94,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 5,1 milyar lira) destekte bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Lammy, "Esed rejiminin yıkılışından bu yana yaptığımız bakan seviyesindeki ilk ziyarette Suriyelilerin hayatlarını ve ülkelerini yeniden inşa etmek için kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Lammy, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmanın İngiltere'nin çıkarına olduğunu belirterek, "Yeni hükümetin tüm Suriyeliler için daha istikrarlı, güvenli ve müreffeh Suriye inşa etmesine destek vermek bizim çıkarımızadır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve Suriye Yeniden Diplomatik İlişki Kurdu - Son Dakika

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