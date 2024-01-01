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İngiltere Yeni Yıla Coşkuyla Merhaba Dedi - Son Dakika
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İngiltere Yeni Yıla Coşkuyla Merhaba Dedi

İngiltere, 2024 yılına havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla 'merhaba' dedi. Londra'da bulunan turistik cazibe merkezi London Eye çevresinde binlerce kişi geri sayımın ardından yeni yıla coşkuyla girdi. Kutlamalar dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla birlikte 7 farklı dilde organize edildi. London Eye'a yerleştirilen tonlarca havai fişek, unutulmaz bir görsel şölen oluşturdu. Ayrıca, Londra'nın sembolü Big Ben saat kulesindeki çanlar da yeni yıl için çaldı.

İngiltere Yeni Yıla Coşkuyla Merhaba Dedi
01.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:19
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- İngiltere yeni yıla "merhaba" dedi

LONDRA - İngiltere 2024 yılına havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla "merhaba" dedi.

İngiltere yeni yılı görkemli kutlamalarla karşıladı. Yeni yıl kutlamalarının merkezi ise yine İngiltere'nin başkenti Londra oldu. Şehirdeki turistik cazibe merkezi London Eye çevresinde toplanan binlerce kişi geri sayımın ardından coşkuyla 2024'e "merhaba" dedi. Londra'da her yıl London Eye çevresinde düzenlenen kutlamalara, dünyanın dört bir yanından insanlar akın ederken, kutlamalar 7 farklı dilde organize edildi. Yeni yıl geri sayımının ardından yerel saatin 00.00'ı göstermesiyle kutlamalar yerini görkemli havai fişek gösterisine ve konserlere bıraktı. Dünyanın en büyük dönme dolabı London Eye'a yerleştirilen tonlarca havai fişek, geri sayımın bitmesiyle unutulmaz bir görsel şölen oluşturdu.

Londra'nın bir diğer simgesi Big Ben saat kulesindeki çanlar ise yerel saatin 00.00'ı göstermesiyle yeni yıl için çaldı.

Kaynak: İHA
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Londra, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

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