İnkılap'tan Gençlere Yeni Markası

Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana eğitimin ve kültürün taşıyıcısı olma sorumluluğuyla yol almayı amaçlayan İnkılap Kitabevi, genç okurlar için "İnkılap Genç" markasını hayata geçirdi.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, 12-18 yaş aralığındaki gençlere hitap eden İnkılap Genç, yenilikçi tasarımlarıyla, ilgi çekici içerikli kitapları okurların beğenisine sunuyor.

Dünya edebiyatından seçilmiş eserleri de gençlerle buluşturan marka, genç okurlarla kuracağı yeni bağla ilham vermeyi ve yol göstermeyi hedefliyor.