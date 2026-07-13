İnkumu Plajı\'nda Yoğun Tatilci Akını

Bartın'ın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan mavi bayraklı İnkumu Plajı, hafta sonunda çok sayıda tatilci ağırladı.

Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, çevre illerden plaja geldi. Yoğunluk nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu.

Sahili dolduran tatilcilerden bazıları Karadeniz'in serin sularında yüzerek serinlerken, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

İnkumu Plajı, doğal yapısı, ulaşım kolaylığı ve mavi bayraklı olması dolayısıyla yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çekiyor.