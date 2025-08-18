İnönü Mağaraları'na Yangın Yasakları Nedeniyle İlgi Artıyor - Son Dakika
İnönü Mağaraları'na Yangın Yasakları Nedeniyle İlgi Artıyor

18.08.2025 13:37
Güdül Belediye Başkanı Doğanay, yangın yasakları sonrası İnönü mağaralarına ilginin arttığını belirtti.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yangınlar dolayısı ve çıkabilecek yangın ihtimaline karşı orman içi piknik yerlerine giriş yasağı getirilmesinin ardından İnönü mağaralar bölgesine ilginin arttığını söyledi.

Doğanay, Ankara Valiliğinin emirleri doğrultusunda il genelinde belirlenen alanlara yangın riski dolayısıyla giriş yasağı getirilmesinin akabinde, tüm piknikçileri, doğa ve tarih buluşma noktası İnönü mağaralar bölgesine önem vererek burada piknik yapmalarını sağladıklarına değindi.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, şunları kaydetti:

"İnönü mağaralar bölgesi ve tam ortasından geçen Kirmir Çayı, ilçe merkezine yakınlığı ile ilgi gören yerlerin başında gelmektedir. Belediye olarak burada Kirmir Çayı çevresinde alanlar düzenledik, Piknik alanlarını genişlettik. Vatandaşımız buraya güvenle gelerek pikniğini kontrollü bir alanda yapmaktadır. Hafta içinde olduğu gibi, hafta sonları alanımız tamamen dolmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Doğanay, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, ankara, Yaşam, Güdül, İnönü, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnönü Mağaraları'na Yangın Yasakları Nedeniyle İlgi Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İnönü Mağaraları'na Yangın Yasakları Nedeniyle İlgi Artıyor - Son Dakika
