İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Işıklı Mahallesi'nde 14 Temmuz'da 8. kattan düşen Necdet Yıldız (44), tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Efeler ilçesinde inşaatın 8. katında çalışan Yıldız, dengesini kaybedip düşmüş, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yıldız'ın 4. katta bulunan koruma filesine takıldıktan sonra aşağı düştüğü öğrenilmişti.
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