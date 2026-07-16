İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde inşaatın 1'inci katındaki merdiven boşluğundan zemine düşen işçi Bayram Kara (53), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı inşaatın 1'inci katında çalışan Bayram Kara, dengesini kaybedip, merdiven boşluğundan zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kara, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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