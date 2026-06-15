İnşaatta Düşme Kazası

NEVŞEHİR'de çalıştığı 4 katlı inşaatın 2'nci katından merdiven boşluğuna düşen Hamid K. yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Yeni Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı inşaatın 2'nci katında çalışan Hamid K., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hamid K., sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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