ADIYAMAN'da, çalıştıkları inşaatta, havalandırma boşluğuna düşen ve itfaiyeciler tarafından kurtarılan 2 işçi, tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; devam eden inşaatın 3'üncü katında iskele üzerinde çalışan 2 işçi, dengelerini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyecilerin halatla bulunduğu yerden çıkardığı işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı işçiler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Kaza: İki İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
