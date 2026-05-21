İnsan Kıymetleri Zirvesi Gerçekleşti

21.05.2026 18:08
Yeşilay, sivil toplumda insan odaklı yönetim ve stratejileri ele alan zirveyi düzenledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyetince düzenlenen "2. Yeşilay STK İnsan Kıymetleri Zirvesi"nde, sivil toplum kuruluşlarında insan odaklı yönetim anlayışı ve geleceğin insan kaynakları stratejileri ele alındı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Sepetçiler Kasrı'ndaki zirveye, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve insan kıymetleri profesyonelleri katıldı.

Zirvede, gönüllülükten çalışan bağlılığına, yetkinlik yönetiminden organizasyonel dönüşüme kadar insanı merkeze alan başlıklar kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, bağımlılıklarla mücadelede sivil toplumun önemini anlattı.

Ceylan, sivil toplum kanalıyla sosyal etkinin çocuk yaşta kazanıldığını belirterek, "Farkındalık ve toplumsal yarar açısından üniversite ve lise değil, daha çocuklukta atılan adımlar önem kazanıyor. Dünyada bağımlılıklara ilişkin verilere bakıldığında bu alandaki çalışmalar önemli bir yer tutuyor." dedi.

Sivil toplumun gücüyle aileler ile bireylere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri (REHAB) bünyesinde gizlilik esasıyla destek verildiğini aktaran Ceylan, "Bağımlı bir evladı olan anne çocuğunun kurtuluşu için son çare olarak Yeşilay'a başvurdu. Bugün o evlat, diğer bağımlılara ilham olan, destek veren bir iyileşme koçu olarak karşımızda duruyor. 105 YEDAM'a başvuran binlerce bağımlıya destek olan iyileşme koçlarımızdan biri. Bu gibi güzel örnekler bizlere mücadelenin kıymetini hatırlatıyor." diye konuştu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İnsan Kıymetleri Direktörü Şeyda Top ise sivil toplum kuruluşlarında görev almanın toplumsal fayda üretmek ve zor zamanlarda sorumluluk üstlenmek anlamına geldiğini belirterek, insan odaklı yaklaşımın önemini kaydetti.

"Yapay Zekadan Duygusal Zekaya: İnsan Yönetiminde Yeni Denge", "Çalışan Deneyimi ve Bağlılık", "STK'lerde Sürdürülebilir Gelir Modeli Oluşturma", "Global Perspektifte Yetenek Yönetimi ve Süreçleri", "STK'lerde İK Perspektifinden Dönüşüm ve Değişim Yönetimi" ve "Liderlikte Evrensel Değerler" başlıklarında oturum ve sunumlar yapılan zirve, tarihi Sepetçiler Kasrı'ndaki turla tamamlandı.

Kaynak: AA

