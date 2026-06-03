İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli Tanıtıldı

03.06.2026 16:25
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, İYOM ile şirketlerin gelişim fırsatlarını değerlendireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli ile şirketlerin teknoloji ve yetkinlik ihtiyaçlarını değerlendireceklerini belirterek, "Hangi alanlarda güçlü olduğumuzu ve hangi alanlarda gelişim fırsatlarımız bulunduğunu daha net göreceğiz." dedi.

Görgün, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen Savunma Sanayii İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli (İYOM) Lansman Toplantısı'nda konuştu.

Savunma sanayisinde başarının yalnızca platform üretmek, ileri teknoloji geliştirmek veya ihracat rakamlarını artırmak olmadığını söyleyen Görgün, "Bütün bunların arkasında güçlü bir insan yönetimi, olgunlaşmış kurumlar, derinleşmiş yetkinlikler ve sürdürülebilir bir ekosistem varsa gerçek anlamda stratejik başarıdan söz edebiliriz. Bu dönüşümü yakalayan ülkeler, kendi güvenlik mimarilerini, sanayi politikalarını, veri altyapılarını, üretim kapasitelerini ve stratejik karar alma süreçlerini güçlü, esnek ve bağımsız bir zemine taşıyabilecek." diye konuştu.

Görgün, bu nedenle bu teknoloji alanlarını millileştirecek insan kıymetine sahip olmanın, kurumsal verimlilik konusu olmanın ötesinde, doğrudan doğruya bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

"İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli, bu büyük mimarinin önemli bir parçası"

Haluk Görgün, savunma sanayisinde görev alan insan kaynağının bu anlamda büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün savunma sanayisinde görev alan insan kıymetimizin yazdığı her kodda, tasarladığı her sistemde, geliştirdiği her platformda Türkiye'nin bağımsızlık iradesi, medeniyetimizin stratejik aklı ve gelecek vizyonu bulunmaktadır. Bugün savunma sanayisinde inovasyonun kimi alanlarda haftalarla, hatta günlerle ölçüldüğü bir dünyadan söz ediyoruz. Kriz anında hızlı ölçeklenebilen, tedarik zincirini sürdürebilen, üretim kapasitesini artırabilen ve sahadan gelen ihtiyaçlara çevik biçimde cevap verebilen ülkeler öne çıkıyor.

Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinin gücünü yalnızca tek tek şirketlerimizin başarıları değil, bu başarıların ortak hedefler etrafında bütünleşmesi, yetkinliklerin birbirini tamamlaması ve kurumsal kapasitelerin entegre biçimde gelişmesi belirleyecektir. Bu nedenle birlikte hareket eden, birbirinden öğrenen, kapasitesini ortak akılla büyüten ve insan kıymetini bütün ekosistemin stratejik gücü olarak gören bir yaklaşımı daha da güçlendirmek zorundayız."

Savunma sanayisinin önde gelen şirketleriyle ortak akıl oluşturmayı ve insan kıymetini daha bütünleşik bir yaklaşımla geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Görgün, "Bugün lansmanını yaptığımız İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli, işte bu büyük mimarinin önemli bir parçasıdır. Bu çalışmayla şirketlerimizin bugünkü ihtiyaçlarıyla birlikte geleceğin teknoloji ve yetkinlik ihtiyaçlarını da değerlendireceğiz. Hangi alanlarda güçlü olduğumuzu ve hangi alanlarda gelişim fırsatlarımız bulunduğunu daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görgün, stratejik öncelik taşıyan yetkinlikleri belirleyecek, kurumları daha verimli hale getirecek insan kıymeti yönetimi uygulamalarını birlikte geliştireceklerini sözlerine ekledi.

"İnsan yeteneği ve kaynağı kadar, iş geliştirme de önem taşıyor"

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, "Dünyada İYOM'a benzer 3-4 tane model var. Türkiye'de de yerli ve milli savunma sanayisi özelinde geliştirilen ve tasarlanan ilk İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli. Savunma sanayisinde çalışan insan kaynakları, akademi ve kalite profesyonellerinin bir yıldır emek sarf ettiği bir proje." dedi.

Karataş, İYOM'un şirketlere sağlayacağı katkı, her bir şirketin bir basamak yukarıya çıkması için gerekli olan olgunluk seviyesine ulaşabilmesi ve onlara yol gösterebilmesi olduğunu belirtti.

Ülkede savunma sanayisiyle ilgili bir yetkinlik mimarisine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karataş, "İnsanları doğru yerlerde biriktirmek, hepsi bir araya geldiğinde bütüne katkı sağlayacak bir yapıya ulaştırılması lazım. İşte bu yetkinlik mimarisinin ihtiyacı iki yıl önce başlattığımız, bugün bir projesini sürdüğümüz Milli Yetkinlik Hamlesi'nin de en önemli dönüşümü oldu." dedi.

İnsan kaynağının olgunlaştırılmasında insan yeteneği kadar yapılan işin de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Karataş, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinin en kıymetli şeyi insandır ama insandan daha kıymetli bir şey var, o da yaptığı iş. Bizim insanı ve teknolojiyi iş üzerinden yönetmemiz lazım. İş insanı ödüllendirsin, insanın yetkinliklerini geliştirsin, insanı görünür kılsın. O yüzden biz İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli diyoruz. Milli Yetkinlik Hamlesi diyoruz ama işin temelinde işi geliştirmek var. Biz ne kadar işi geliştirirsek o kadar insanı ve teknolojiyi de birlikte yöneteceğiz."

İYOM'un amacı savunma sanayisi şirketlerine gelişim fırsatı sunabilmek

ROKETSAN Akademi Direktörü ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selin Tamer, İYOM'un işleyişine dair detayları anlattı.

İYOM'un amacının, bir değerlendirme sürecinden ziyade, şirketlere bir danışmanlık hizmeti ve gelişim fırsatı sunabilmek olduğunu ifade eden Tamer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler size, burada gördüğümüz gelişim alanlarımız, güçlü yönlerimiz, risk alanlarımız, bunları değerlendirme raporlarında kısa, uzun ve orta vadeli önerilerimizle beraber ayrı ayrı raporlayacağız. Değerlendirmeye girecek şirketler, olgunlukmodeli.com web sitesi üzerinde başvurularını yapabilecekler. Henüz başvuru yapmadan, 'self assessment' dediğimiz bir boyutu var. Yani şirketlerimiz öz değerlendirmelerini yapabilecekler. Dolayısıyla ben burada yeterli miyim? Bu modele girersem nasıl başarılı olabilirim? Bunları da bir değerlendirme şansı olacak."

İYOM uyarlama raporundan sonra edinilen sertifikaların iki yıl geçerli olacağını belirten Tamer, "İki yıl sonraki tekrar değerlendirme, uyarlama raporunda koyduğumuz hedeflerle başlayacak. Esasen sektörün gelişmesi burada bu modelle bitmiyor." dedi.

Kaynak: AA

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