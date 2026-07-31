İnternet Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
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İnternet Dolandırıcılarına Operasyon

İnternet Dolandırıcılarına Operasyon
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Ankara'da internetten tanıştıkları erkekleri dolandıran 9 kişi yakalandı.

ANKARA'da, internet üzerinden tanıştıkları erkekleri, ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, kadınların, internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçerek ev veya otellerde buluşma ayarladığı belirlendi. Şüpheli kadınların, mağdurlarla kararlaştırılan adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ile paralarını gasbettiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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