Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı - Son Dakika
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Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

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Trabzonspor'un Ferencvaros'a sahasında 1-0 kaybetmesi Macaristan'da büyük yankı uyandırdı. Macar basını galibiyeti "sansasyon" olarak değerlendirirken Mohamed Salah için "Çaresiz kaldı" ve "Ferencvaros savunmacılarıyla başa çıkamadı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olması Macaristan'da geniş yankı buldu. Macar basını Ferencvaros'un deplasman galibiyetini büyük bir başarı olarak değerlendirirken, Mohamed Salah'ın performansı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SALAH ÇARESİZ KALDI"

Csakfoci, karşılaşmayı "Salah çaresiz kaldı, Zachariassen'in kafa vuruşu Ferencvaros'u öne geçirdi" ifadeleriyle okuyucularına aktardı. Haberde Salah'ın maçın başında kaleye yaklaştığı ancak kaleci Dibusz'u geçemediği vurgulandı.

"SALAH SAVUNMACILARLA BAŞA ÇIKAMADI"

Ujszo ise Mısırlı yıldız için daha sert bir değerlendirmede bulundu. Macar basını, "Salah, Ferencvaros'un savunmacılarıyla başa çıkamadı" ifadelerini kullandı. Nepszava da Salah'ın yakaladığı fırsatları değerlendiremediğine dikkat çekerek Mısırlı yıldızın 49. dakikadaki şutunun direğin yanından auta çıktığını yazdı.

"SALAH'A RAĞMEN KAZANDILAR"

Player, Ferencvaros'un galibiyetini "Ferencvaros, Mo Salah'a rağmen deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti" başlığıyla duyurdu.

24.hu da Salah'ın ilk 11'de başlamasına özellikle vurgu yaparken, Ferencvaros'un 1-0'lık galibiyetle rövanş öncesinde avantajı ele geçirdiğini belirtti.

"TÜRK YILDIZLAR TAKIMINA KARŞI SANSASYON"

Hirnavigator ise sonucu "Türk yıldızlar takımına karşı sansasyon" ifadeleriyle değerlendirdi. Haberde Papara Park'ın atmosferine ve Trabzonspor'un kadrosundaki yıldızlara dikkat çekilirken Ferencvaros'un aldığı galibiyet büyük başarı olarak nitelendirildi.

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Son Dakika Spor Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı - Son Dakika

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