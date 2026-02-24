Interpol'den İstanbul'da Cinayet Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Interpol'den İstanbul'da Cinayet Soruşturması

24.02.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Çinli Yong Wang'ın cinayetiyle ilgili 5 zanlı için uluslararası yakalama kararı çıkıldı.

İstanbul Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlının İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, 24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın (38) cesedinin, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlıdan maktulün kız arkadaşı Shuyang Liu'nun 19 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na gelip maktul Yong Wang ile buluştuğu anlar ile 21 Ocak'ta Pekin'e giden diğer 4 zanlının İstanbul Havalimanı'nda bulundukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, maktul Yong Wang'ın kız arkadaşı Shuyang Liu'yu havalimanından karşıladıktan sonra araçla buradan uzaklaşmaları, cinayet olayı sonrasında da Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın ve Chadong Wang isimli 4 zanlının da havalimanında bulundukları anlar yer alıyor.

Olay

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın (38) cesedinin, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin çalışma yapmıştı.

Ekipler yaptıkları incelemede, Wang'ın kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra öldürülüp, toprağa dik bir şekilde gömüldüğünü belirlemişti.

Polis ekiplerince bilgisine başvurulan avukat, "Wang'ın Çin'den gelen kadın misafirini havalimanından birlikte alıp otele götürdüklerini, kendisinin ayrıldığını, onların birlikte yemeğe gittiğini ve sonra da haber alamadığını, bunun üzerine mesaj attığı kadının 'Wang beni taciz etti bıraktım, nerede olduğunu bilmiyorum' dediği" beyanında bulunmuştu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Wang'ın, restorandan çıktıklarında otomobilin yanına gelen araçtan inen 4 kişi tarafından zorla araca bindirildiğini, bu sırada kız arkadaşının hiçbir şeye karışmadığını tespit etmişti.

Kripto cüzdanı ile telefonu çalındı

Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin 16 Ocak'ta ülkeye giriş yaptıkları, 21 Ocak'ta ise Pekin'e gitmek üzere hava yoluyla çıkış yaptıkları anlaşılmıştı. Maktulün kız arkadaşı Shuyang Liu'nun ise 19 Ocak'ta ülkeye geldiği, Wang ile buluştuktan sonra 20 Ocak'ta ülkeden ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Kadının, diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için yurt dışından geldiğini değerlendiren ekipler, maktulün kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığını ve kripto hesabından da para çıkışı olduğunu belirlemişti.

Wang'a ilişkin kayıp başvurusunun ise cinayet olayından sonra yapıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Shuyang Liu ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang hakkında Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan, Yong Wang'ın restoranda kız arkadaşıyla yemek yedikten sonra dışarıya çıktığı ve Çinli 4 zanlı tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Interpol'den İstanbul'da Cinayet Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:14:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Interpol'den İstanbul'da Cinayet Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.