Interpol'den İstanbul'da Cinayet Soruşturması

İstanbul Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlının İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, 24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın (38) cesedinin, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlıdan maktulün kız arkadaşı Shuyang Liu'nun 19 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na gelip maktul Yong Wang ile buluştuğu anlar ile 21 Ocak'ta Pekin'e giden diğer 4 zanlının İstanbul Havalimanı'nda bulundukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, maktul Yong Wang'ın kız arkadaşı Shuyang Liu'yu havalimanından karşıladıktan sonra araçla buradan uzaklaşmaları, cinayet olayı sonrasında da Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın ve Chadong Wang isimli 4 zanlının da havalimanında bulundukları anlar yer alıyor.

Olay

Ekipler yaptıkları incelemede, Wang'ın kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra öldürülüp, toprağa dik bir şekilde gömüldüğünü belirlemişti.

Polis ekiplerince bilgisine başvurulan avukat, "Wang'ın Çin'den gelen kadın misafirini havalimanından birlikte alıp otele götürdüklerini, kendisinin ayrıldığını, onların birlikte yemeğe gittiğini ve sonra da haber alamadığını, bunun üzerine mesaj attığı kadının 'Wang beni taciz etti bıraktım, nerede olduğunu bilmiyorum' dediği" beyanında bulunmuştu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Wang'ın, restorandan çıktıklarında otomobilin yanına gelen araçtan inen 4 kişi tarafından zorla araca bindirildiğini, bu sırada kız arkadaşının hiçbir şeye karışmadığını tespit etmişti.

Kripto cüzdanı ile telefonu çalındı

Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin 16 Ocak'ta ülkeye giriş yaptıkları, 21 Ocak'ta ise Pekin'e gitmek üzere hava yoluyla çıkış yaptıkları anlaşılmıştı. Maktulün kız arkadaşı Shuyang Liu'nun ise 19 Ocak'ta ülkeye geldiği, Wang ile buluştuktan sonra 20 Ocak'ta ülkeden ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Kadının, diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için yurt dışından geldiğini değerlendiren ekipler, maktulün kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığını ve kripto hesabından da para çıkışı olduğunu belirlemişti.

Wang'a ilişkin kayıp başvurusunun ise cinayet olayından sonra yapıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Shuyang Liu ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang hakkında Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılmıştı.

