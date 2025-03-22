Interpol tarafından aranan hükümlü Samsun'da yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve toplam 24 yıl 5 ay 10 gün hapisle aranan hükümlü Hüseyin K., saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında 'Azmettirme' suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen bir soruşturmada 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ile 'Tefecilik yapmak' suçundan 42 bin 500 lira cezası bulunan Hüseyin K.'nin yakalanması için çalışma yürüttü. 5 Aralık 2022'den bu yana firari olan ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası arama kararı çıkarılan hükümlü, Atakum ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.