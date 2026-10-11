IOM Cibuti'de en az 109 göçmenin öldüğünü, 116'dan fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi - Son Dakika
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IOM Cibuti'de en az 109 göçmenin öldüğünü, 116'dan fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi

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IOM, Cibuti açıklarında 305 kişi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 15'i çocuk en az 109 göçmenin öldüğünü, 116'dan fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Kayıplar için endişeler artarken Cibuti yetkilileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin hayatını kaybettiğini ve 116'dan fazla kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

IOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olduğu aktarıldı.

Kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen "en ölümcül kaza" olduğu ifade edilen açıklamada, "Kazada 15'i çocuk olmak üzere en az 109 göçmen hayatını kaybetti, 116'dan fazla kişi ise kayıp." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kayıpların bulunamamasına ilişkin endişelerin arttığı, Cibuti yetkililerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yerel yetkililerin hayatta kalanlara tıbbi bakım sağladığı bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenler için saygın cenaze törenlerinin düzenlendiğini belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Göç Örgütü'nün Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, "Bu, yıkıcı bir can kaybı." ifadelerini kullandı.

Hayatta kalanlar ve sevdiklerini kaybeden veya akrabalarından haber alamayan ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Coissac, "Ekiplerimiz, acil yardım sağlamak için yerel yetkililerle birlikte sahada bulunuyor. Bu trajedi, ekonomik fırsatlar arayan göçmenlerin bu göç koridorunda karşılaştığı tehlikelerin acı bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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