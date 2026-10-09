IOM, Gazze'de kış öncesi 2 milyon kişinin barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu duyurdu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen çetin geçmesi öngörülen kış mevsiminden önce 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

IOM Gazze Müdahalesi Bölgesel Kriz Koordinatörü Karl Baker, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yağmurların başladığına dikkati çeken Baker, şunları kaydetti:

"Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı hala barınma yardımına ihtiyaç duyuyor. Mevcut barınma müdahalesi halkı korumak için gereken ölçeğin çok uzağında. Kışa özel barınma ihtiyaçlarının sadece yüzde 17'si, insani yardım barınma ortaklarının tedarik süreciyle karşılanabiliyor."

"Yerinden edilme bölgelerinde yaşayan 1,8 milyon kişinin büyük kısmı sel riski taşıyan alanlarda bulunuyor"

Mevcut çadırların ve derme çatma barınakların yarısının kötü veya çok kötü durumda olup yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Baker, son bir yılda Gazze'ye çadırlar girdiğini ancak çadırların doğası gereği 6 ila 12 ay dayanacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Baker, "Mevcut tahminler, güçlü bir El Nino hava olayının Gazze'ye daha yağışlı, uzun ve şiddetli bir kış getirebileceğini gösteriyor. Yerinden edilme bölgelerinde yaşayan 1,8 milyon kişinin büyük kısmı sel riski taşıyan alanlarda bulunuyor." dedi.

Halihazırda çok şey kaybetmiş bu insanların daha fazla zarar görme, kayıp yaşama ve yeniden yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Baker, insani ihtiyaçları karşılamanın ve ateşkes çerçevesinde belirtilen taahhütleri yerine getirmenin, barınma malzemelerinin derhal ve sürekli olarak girişini gerektirdiğini vurguladı.