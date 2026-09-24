IOM, Sudan'ın Kurdufan bölgesinde 308 bin 179 kişinin yerinden edildiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların yaşandığı Sudan'da Ekim 2025 sonundan bu yana Kurdufan bölgesinde 308 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'daki yerinden edilmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 25 Ekim 2025-1 Eylül 2026 döneminde çatışmalar nedeniyle 1327 noktadan yerinden edilen kişi sayısının 308 bin 179'a ulaştığı belirtildi.

Kurdufan bölgesinden yerinden edilenlerin en fazla bulunduğu yerin 123 bin 509 kişiyle Hartum olduğu belirtilen açıklamada, Kuzey Kurdufan'da 66 bin 575 ve Beyaz Nil eyaletinde ise 40 bin 237 kişinin bulunduğu kaydedildi.

IOM, önceki verilerinde 25 Ekim 2025-23 Haziran 2026 döneminde Kurdufan bölgesinde yaklaşık 219 bin 319 kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinden oluşan Kurdufan bölgesi, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yoğunlaştığı alanlardan biri olmayı sürdürüyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan savaş nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.