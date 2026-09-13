IOM: Yemen'de 85 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IOM: Yemen'de 85 binden fazla kişi yerinden edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların arttığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 85 bini aştığını, 2 bin kişinin Cibuti'ye kaçtığını açıkladı. IOM, çatışmaların yoğunlaşması halinde daha fazla kişinin yerinden edilmesinin beklendiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların devam ettiği Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 85 bini aştığını, 2 bin kişinin ise Cibuti'ye kaçtığını bildirdi.

IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında artan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde çatışmaların arttığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 85 bini aştığı, 2 bin kişinin ise Cibuti'ye kaçtığı belirtildi.

"Aileler evlerinden zorla çıkarılıyor ve bazıları ülkeyi tamamen terk ediyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, çatışmaların yoğunlaşması halinde daha fazla kişinin yerinden edilmesinin veya kaçmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Yemenli ailelerin 12 yıllık çatışma süresince neredeyse hiçbir şeyleri kalmadan defalarca kaçtığı hatırlatıldı.

Süregelen çatışmalar nedeniyle bölgeye erişimin giderek zorlaştığına değinilen açıklamada, çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki iletişimin kesintiye uğradığı, bunun da insanlara ulaşmayı ve ihtiyaçları değerlendirmeyi zorlaştırdığı vurgulandı.

Açıklama görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Her rakamın ardında her şeyini kaybetmiş bir aile var. Birçoğu defalarca yerinden edildi. İnsanlar başka seçenekleri kalmadığı için hiçbir şeyleri olmadan denizi geçiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'in yoksulluk ve çatışmalarla parçalanmış bir ülke olduğunu ve bu krizi tek başına kaldıramayacağını vurgulayan Pope, bağışçıları, Cibuti'ye gelenler ve onları karşılayan Obock'taki halk için desteği artırmaya çağrısında bulundu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA

Cibuti, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel IOM: Yemen'de 85 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Halk otobüsü devrildi Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

17:15
Anlaşma çok yakın Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
17:00
İsmail Kartal Samandıra’dan çıkmıyor
İsmail Kartal Samandıra'dan çıkmıyor
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 17:38:48. #.0.2#
SON DAKİKA: IOM: Yemen'de 85 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement