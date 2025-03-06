İpsala'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası - Son Dakika
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İpsala'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

İpsala'da düzenlenen turnuvada öğrenciler 5 kategoride yarıştı, İlçe Milli Eğitim Müdürü etkinliği izledi.

06.03.2025 13:16
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İpsala ilçesindeki ortaokullarda Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6.'sı düzenlenen turnuvada öğrenciler 5 kategoride yarıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin okulları ziyaret ederek turnuvaları izledi.

Engin, turnuvanın öğrencilere yeni bilgiler kazandırdığını belirtti. Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Engin, turnuvaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kerman'a ziyaret

Balkanlar ve Türk Dünyası Vakfı Genel Başkanı Recep Varol, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Varol ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kerman da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Varol'a çalışmalarında başarı diledi.

Keşan TSO'dan belediyeye ziyaret

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve beraberindekiler Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şapçı ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık'a görevinde başarı diledi.

Büyükvarlık da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyarette, Keşan TSO Meclis Üyeleri Onur Şapçı, Mustafa İşçimen, Genel Sekreter Erdem Başak da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası - Son Dakika

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